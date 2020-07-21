12:55 21.07.2020 | Спорт | Новости     укр | рус
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Роналду "переплюнул" рекорд Шевченко в чемпионате Италии

Нападающий туринского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду побил рекорд чемпионата Италии. Спортсмен быстрее всех достигнув отметки в 50 голов. Предыдущий рекордный результат принадлежал украинцу Андрею Шевченко. Об этом в Twitter информирует статистический агрегатор Opta, передает УРА-Информ.

Роналду

Португальский футболист в матче 34 тура Серии А оформил дубль в ворота "Лацио" (2:1). Эти голы в матче стали для него 50 и 51, которые он записал в свой актив. Роналду понадобилось для этого принять участие в 61 футбольном матче.

До этого быстрее всех полсотни голов в итальянском чемпионате забивал бывший игрок "Милана" Андрей Шевченко, которому понадобилось для этого 69 матчей.

Стоит отметить, что Криштиану – первый спортсмен в истории футбола, кто забил 50 голов и больше одновременно в Серии А, английской Премьер-лиге и испанской Ла Лиге. До португальского форварда этого не удавалось сделать никому.

Известно, что Роналду перешел в туринский "Ювентус" из мадридского "Реала" летом 2018 года. Контракт португальского футболиста с туринцами рассчитан до лета 2022 года.

Как сообщалось ранее,В Золотой мяч не будут вручать в 2020 год. Трофей присуждался ежегодно с 1956 года.


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