Роналду "переплюнул" рекорд Шевченко в чемпионате Италии

Португальский футболист в матче 34 тура Серии А оформил дубль в ворота "Лацио" (2:1). Эти голы в матче стали для него 50 и 51, которые он записал в свой актив. Роналду понадобилось для этого принять участие в 61 футбольном матче.

До этого быстрее всех полсотни голов в итальянском чемпионате забивал бывший игрок "Милана" Андрей Шевченко, которому понадобилось для этого 69 матчей.

Стоит отметить, что Криштиану – первый спортсмен в истории футбола, кто забил 50 голов и больше одновременно в Серии А, английской Премьер-лиге и испанской Ла Лиге. До португальского форварда этого не удавалось сделать никому.

Известно, что Роналду перешел в туринский "Ювентус" из мадридского "Реала" летом 2018 года. Контракт португальского футболиста с туринцами рассчитан до лета 2022 года.

Как сообщалось ранее,В Золотой мяч не будут вручать в 2020 год. Трофей присуждался ежегодно с 1956 года.