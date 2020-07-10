Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов: результаты

Хозяином жеребьевки был Ньон в Швейцарии. В четвертьфинале турнира могли встретиться каждый с каждым, не было никаких разделений.

Об этом пишет УРА-Информ.

В четвертьфинале турнира встретятся

Реал Мадрид (Испания) / Манчестер Сити (Англия) -В Лион (Франция) / Ювентус (Италия)В

Лейпциг (Германия)В -В Атлетико (Испания)

Наполи (Италия) / Барселона (Испания) -В Челси (Англия) / Бавария Мюнхен (Германия)

Аталанта (Италия)В -В Пари Сен-Жермен (Франция)

Интересно, что в четвертьфинале выступят только представители пяти сильнейших лиг на континенте - АПЛ, Primera Division, Serie A, Bundesliga и Ligue 1.

Также состоялась жеребьевки полуфинала турнира

(Наполи (Италия) / Барселона (Испания) -В Челси (Англия) / Бавария Мюнхен (Германия)) — (Реал Мадрид (Испания) / Манчестер Сити (Англия) -В Лион (Франция) / Ювентус (Италия))В

(Лейпциг (Германия)В -В Атлетико (Испания)) — (Аталанта (Италия)В -В Пари Сен-Жермен (Франция))

Матчи 1/8 финала пройдут 7 и 8 августа, четвертьфиналы – 1215 августа, полуфиналы 18–19 августа, а финал 23 числа последнего месяца лета.

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