Стало известно, как завершится Лига чемпионов и Лига Европы этого сезона: принято окончательное решение

На следующей неделе будут объявлены окончательные решения о вариантах завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы. Sky Sports Italia и La Gazzetta dello Sport уверены, как будут выглядеть соревнования.

Концепция, о которой долго говорили, - организация небольшого турнира с участием всех команд - победила. Первоначально в каждом соревновании должно было участвовать четыре лучших команды. Теперь известно, что их будет восемь.

Об этом пишет УРА-Информ.

Лига чемпионов будет завершена в Лиссабоне, Португалия. Лигу Европы будет принимать Германия, вероятно, Франкфурт.

Как насчет матчей 1/8 финала? Они, вероятно, будут проходить в тех городах, где они должны были состояться.

Напомним, что в Лиге Европы выступает донецкий "Шахтер". Первый матч против "Вольфсбурга" закончился победой украинской команды со счетом 2:1. Второй матч не данный момент так и не состоялся и был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали, что известный украинский боксер завершил карьеру в 33 года, он проиграл чемпионский титул в предыдущем бою.