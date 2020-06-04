Очень неожиданно: два игрока сборной Украины переходят в российский клуб

С нового сезона украинская баскетболиста будет защищать цвета российской команды "Динамо" Новосибирск. В прошлом сезоне украинка выступала в составе турецкого "Фенербахче" и была лидером команды. В местном чемпионате в среднем за игру она набирала 18.9 очка, делала 5.0 подбора, 4.2 передачи и 1.9 перехвата.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на basket.com.ua.

Также украинская баскетболистка провела 13 поединков в Евролиге. В среднем в самом престижно клубном европейском турнире она набирала 21.3 очка, делая 5.7 подбора, 5.4 передачи и 1.9 перехвата. В итоге украинка была признана самым ценным игроком турнира, который преждевременно завершился из-за пандемии коронавируса.

Кроме нее в "Динамо" Новосибирск переходит еще один игрок женской сборной Украины Людмила Науменко, которая в прошлом сезоне выступала за другой турецкий клуб "Чукорова".

Интересно, что новый клуб украинок занимает только десятое место в турнирной таблице чемпионата России. Однако, скорее всего, в следующем сезоне команда намерена "пошуметь".

Ранее мы сообщали, что украинский клуб хочет выступать в чемпионате Польши.