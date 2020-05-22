Что с подготовкой украинских спортсменов во время карантина: министр рассказал о ситуации

Министр отметил, что спорт, как весь остальной мир просто остановился на два месяца. Он отметил, что спортсмены не могли проводить тренировки, также были отменены все соревнования.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Мы не проводили соревнования, у нас был ограничен тренировочный процесс — все залы, все спорткомплексы, олимпийские базы были закрыты. Но наши спортсмены понимали эту ситуацию. Все соревнования были перенесены, поэтому сейчас у нас есть время подготовиться, когда начнем тренироваться", - отметил Гутцайт.

Также министр молодежи спорта Украины рассказал, что на данный момент украинским спортсменам уже позволили проводить тренировки. Он добавил, что отрываются Олимпийские базы, также разрешены проведения соревнований до 50 человек без зрителей. В плане дальнейших шагов министр отметил, что министерство будет смотреть ситуацию с коронавирусом в стране и потом принимать решение.

Ранее мы сообщали, что Олимпиада 2020 может не состояться даже в 2021 году.