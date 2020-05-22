12:40 22.05.2020 | Спорт | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244813:labazovych

Что с подготовкой украинских спортсменов во время карантина: министр рассказал о ситуации

Министр молодежи спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о ситуации в украинском спорте в связи с эпидемией коронавируса и введением карантинных мер.

Что с подготовкой украинских спортсменов во время карантина: министр рассказал о ситуации

Министр отметил, что спорт, как весь остальной мир просто остановился на два месяца. Он отметил, что спортсмены не могли проводить тренировки, также были отменены все соревнования.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Мы не проводили соревнования, у нас был ограничен тренировочный процесс — все залы, все спорткомплексы, олимпийские базы были закрыты. Но наши спортсмены понимали эту ситуацию. Все соревнования были перенесены, поэтому сейчас у нас есть время подготовиться, когда начнем тренироваться", - отметил Гутцайт.

Также министр молодежи спорта Украины рассказал, что на данный момент украинским спортсменам уже позволили проводить тренировки. Он добавил, что отрываются Олимпийские базы, также разрешены проведения соревнований до 50 человек без зрителей. В плане дальнейших шагов министр отметил, что министерство будет смотреть ситуацию с коронавирусом в стране и потом принимать решение.

Ранее мы сообщали, что Олимпиада 2020 может не состояться даже в 2021 году.


Поделиться

 
Ученые создали глаз киборга: он напоминает человеческий глаз и сможет работать на солнечной энергии Зверский расстрел на Житомирщине: мужчина в лесу застрелил семь человек Порошенко снова зовут на допрос: за что теперь будет отвечать бывший президент Коронавирус в Украине преодолел психологический барьер в 20 000: данные на 22 мая
Проишествия
  • 14:02 Над Карачи разбился пассажирский самолет: на борту было более 100 человек (ВИДЕО)
  • 11:51 Зверский расстрел на Житомирщине: мужчина в лесу застрелил семь человек
  • 13:09 В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло
  • 20:09 Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив