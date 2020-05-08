09:04 08.05.2020 | Спорт | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Циничное предложение: Россия предлагает украинским чемпионам свое гражданство

Российская Федерация продолжает весьма активно поддерживать украинцев, которые не считают Россию агрессором по отношению к Украине.

Циничное предложение: Россия предлагает украинским чемпионам свое гражданство

Несколько дней назад в сети появился фильм про церковь, в котором снялись известные украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик. Ломаченко в частности заявил, что для него Украина, Россия и Беларусь - это "единый народ". Усик заявил, что не прекратит дружить с кем-то из Москвы из-за того, что "кто делит портфели". После этого фильма Усика и Ломаченко добавили в базу "Миротворца".

Россия весьма быстро отреагировала на эту информацию и предложила украинским спортсменам свое гражданство.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Спорт-Экспресс.

"ВВ базу "Миротворец" включают неВ предателей Украины, аВ наоборотВ - предатели включают людей вВ эту вымышленную базу. МыВ готовы предоставить Усику иВ Ломаченко российское гражданство, если эти десятки ублюдков вВ Украине будут сеять негатив вокруг этих великолепных спортсменов. МыВ такими спортсменами гордимся", – заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Ранее мы сообщали, что стала известна новая дата возвращения Усика в ринг.


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