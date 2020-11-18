Жители ОРДО рассказали, как покинуть "республики": других путей нет

Отмечается, что в "ДНР" некоторые люди уже несколько месяцев никак не могут "покинуть" пределы "республики". Руководитель гуманитарной миссии "Пролеска" Евгений Каплин рассказал, что де-факто КПВВ в Донецкой области заблокированы кроме "Новотроицкого", однако там можно месяцами ждать, чтобы попасть в списки, и не факт, что в итоге покинешь регион. Он отмечает, что единственным вариантом въехать на территорию Украины – через территорию РФ.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Слышим, что и через Крым едут, и через территорию Ростовской области, а затем попадают или на территорию Харьковской, или на территорию Луганской областей. Мы слышим, что Госпогранслужба выборочно, на некоторых лиц накладывает штрафы за незаконное пересечение границы в размере 850−1800 грн. Де-факто сегодня другого варианта выезда людей на подконтрольную территорию, особенно если речь идет о Донецкой области, просто не существует", - отметил Каплин.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО раскритиковали результаты опроса "ДНР": они хотят вернуться в Украину.