17:54 18.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Закрытие украинских границ: Кулеба рассказал о дальнейших планах

В украинском МИД уточнили, что пока что не планируют закрывать границы государства для иностранцев, так как ведомство еще не получало соответствующих указаний. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "Сниданка 1+1", передает УРА-Информ.

Закрытие украинских границ: Кулеба рассказал о дальнейших планах

Также он добавил, что вопрос закрытия украинской границы для иностранцев еще не поднимался, несмотря на рост числа заболевших коронавирусной пневмонией нового типа.

"Впрочем, все мы понимаем, если дойдет дело до обсуждения локдауна, то этот вопрос встанет. Лично я не поддерживаю идею о закрытии границ для иностранцев, потому что у нас достаточно болезни внутри страны, а миграционный поток через границу не такой значимый, чтобы изменить ситуацию с пандемией", - подчеркнул чиновник..

Стоит отметить, что украинское государство два раза закрывало свои границы для иностранных граждан, однако это было в самом начале пандемии, хоть и число заболевших граждан за сутки было существенно меньше.

Ранее сообщалось, что в одной и районных больниц Киевской области погиб мужчина, который пожертвовал свое время на кислород сыну.


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