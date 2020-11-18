В Москве возмущены, что Зеленский пригласил Варфоломея посетить Украину

"Мы против того, чтобы патриарх Варфоломей приезжал в Украину. Потому как понимаем и можно предположить, что его приезд будет служить не миру в Украине, а может стать новым толчком к более глобальным противостояниям", – отметил он.

Также священнослужитель считает, что патриарх Варфоломей якобы "незаконно вмешался в религиозную ситуацию в государстве", что "привело к противостоянию, захватам храмов, избиению прихожан и священников УПЦ МП".

Для Анатолия крайне диссонирующе звучат слова Зеленского о том, что патриарх Константинопольский заботится о достижении мира на территории украинского государства.

Также представитель УПЦ подчеркнул, что любое вмешательство политиков в церковные дела противоречит Конституции Украины.

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