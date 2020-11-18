Смелое заявление Ходаковского: Россия признает "Л/ДНР"

Бывшие боевики считает, что в конечном итоге Российская Федерация признает так называемые "республики". Такое заявление сделал бывший "командир" так называемой "ДНР" Александр Ходаковский.
Такие высказывания боевик сделал, комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что Азербайджан имел развязанные руки в конфликте в Нагорном Карабахе, так как эта территория не была признан фактически никем.
Об этом пишет УРА-Информ.
"А как с нами? А мы признаны Южной Осетией, которая признана Россией, — это идет в зачет? Были попытки договориться с Асадом о признании, и попытки удачные — Асад дал свое согласие. Но дальше дело не пошло…", — написал Ходаковский на своей странице в телеграм.
В тоже время он предполагает, что на данный момент "республики" не признают из-за того, что они слишком "маленькие". Он отмечает, что ранее Владислав Сурков заявлял, что если и признавать "Л/ДНР" то как минимум в границах прежних Луганской и Донецких областей.
Ранее мы сообщали, что жители ОРДО раскритиковали результаты опроса "ДНР", они хотят вернуться в Украину.
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