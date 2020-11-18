Шокирующие слова медсестры: некоторые до последней минуты своей жизни не верят, что COVID существует

"Я не могу не думать о пациентах с Covid за последние несколько дней. Те, кто до сих пор не верит в существование вируса, выделяются", - написал Деринг.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Они говорят вам, что у их болезни должна быть другая причина. Они бросают вам вызов и спрашивают, почему вы должны носить все эти "вещи", потому что у них нет COVID, потому что его не существует. Да, это действительно происходит", - написала она.

"Они перестают кричать только тогда, когда их интубируют", - добавила она.

Выступая на CNN, Деринг сказал, что самое сложное - это увидеть, как люди ищут другую причину своей болезни. "Они не хотят верить, что COVID существует", - сказала она. "Люди хотят, чтобы это был грипп, они хотят, чтобы это была пневмония, и даже сказали: "Я думаю, это может быть рак легких", - сообщила она.

"Их последние слова: "Этого не может быть, это неправда", и тогда, когда они проводят время, разговаривая со своей семьей через FaceTime, они полны гнева и ненависти", - сказала она.

Ранее мы сообщали, что в Украине могут ввести тотальный карантин.