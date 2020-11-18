Шокирующие слова медсестры: некоторые до последней минуты своей жизни не верят, что COVID существует

Медсестра из Южной Дакоты Джоди Деринг написала в Твиттере, что некоторые тяжелобольные пациенты бросают вызов персоналу больницы и не верят, что у них действительно COVID-19. Ее твиты, получившие широкий резонанс, сообщают американские СМИ во вторник.
"Я не могу не думать о пациентах с Covid за последние несколько дней. Те, кто до сих пор не верит в существование вируса, выделяются", - написал Деринг.
Об этом пишет УРА-Информ.
"Они говорят вам, что у их болезни должна быть другая причина. Они бросают вам вызов и спрашивают, почему вы должны носить все эти "вещи", потому что у них нет COVID, потому что его не существует. Да, это действительно происходит", - написала она.
"Они перестают кричать только тогда, когда их интубируют", - добавила она.
Выступая на CNN, Деринг сказал, что самое сложное - это увидеть, как люди ищут другую причину своей болезни. "Они не хотят верить, что COVID существует", - сказала она. "Люди хотят, чтобы это был грипп, они хотят, чтобы это была пневмония, и даже сказали: "Я думаю, это может быть рак легких", - сообщила она.
"Их последние слова: "Этого не может быть, это неправда", и тогда, когда они проводят время, разговаривая со своей семьей через FaceTime, они полны гнева и ненависти", - сказала она.
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