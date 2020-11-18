Катастрофическая нехватка кислорода: мужчина отдал свое время на концентрате сыну и погиб

Волонтер отмечает, что в медицинских учреждениях больным дают кислородные концентраты всего лишь на 15 минут, так как их не хватает. Также девушка взяла концентратор у другого волонтера для больного коронавирусной инфекцией нового поколения, которого не реанимируют из-за нехватки мест в реанимации.

"В районном центре отец и сын попали в больницу. И те же 15 минут в сутки им давали кислород. Отец отказался от своих 15 минут в день в пользу сына. Отец умер, сына продолжают лечить. Только вот не знаю, за умершего отца ему дают еще 15 минут кислорода, или уже нет", - написала Яровая в своем блоге.

Как стало известно ранее, медсестра из Южной Дакоты Джоди Деринг написала в Твиттере, что некоторые тяжелобольные пациенты бросают вызов персоналу больницы и не верят, что у них действительно COVID-19.