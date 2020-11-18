13:35 18.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Какой будет зима в Украине: синоптик удивил своим прогнозом

У Києві вже випав перший сніг, а в Західних областях навіть до плюс вісім і місцями дощі. Менш півмісяця залишається до початку календарної зими.

Какой будет зима в Украине: синоптик удивил своим прогнозом

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, чего ожидать украинцам от зимы. Он отметил, что декабрь продолжит тенденцию ноября, когда ночью будет в пределах плюс два, а в день до плюс шесть. Однако уже с восьмого числа месяца ожидаются морозы до минус десяти, которые продлятся до середины месяца.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

Дальше будет оттепель - +4 +6 градусов, за которой последуют морозы до минус 13. Конец декабря будет плюсовым, возможен снег дождем, именно так украинцы будут встречать Новый год.

По-зимнему тепло будет до середины первого месяца нового года. С средины января по середину февраля ожидается морозная погода. За окном будет от минут 10 до минус 13. В тоже время синоптик отметил, что все больше украинские зимы становятся похожими на европейские, когда мало снега и "минус" не такой большой.

Ранее мы писали о том, когда нужно менять летнюю резину на зимнюю.


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