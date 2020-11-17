ВАКС отменил первый в истории приговор из-за КСУ

Высший антикоррупционный суд Украины отменил приговор в отношении судьи Апелляционного суда Днепропетровской области, которая ушла в отставку, Надежды Посунся, и обвинялась в умышленном непредставлении е-деклараций. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.
Стоит отметить, что этому предшествовало решения Конституционного суда, которое было принято ранее. В КСУ признали незаконным привлечение к ответственности за ложь в декларациях.
Также известно, что это был первый приговор ВАКС в истории.
Сообщается, что на очереди имеются еще четыре договора, которые также скоро будут отменены.
Ранее сообщалось, что 17 ноября, движение транспортных средств по улице Грушевского в украинской столице перекрыли митингующие, которые выступают против введения кассовых аппаратов для ФЛП.
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