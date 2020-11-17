В Крыму снова сообщили о масштабных проблемах с водой: пересохли колодцы

Оккупационные власти временно аннексированного Крыма борются с проблемой обмелением водохранилищ в регионе. На этот раз проблема возникла в Симферопольском районе, где местные жители пожаловались на пересохшие колодцы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Крым 24.

Глава районе Дионис Алексанов отметил, что в селе Украинка планировалось провести водоснабжение в 2021 году, а до этого момента часть населения получала воду, заказывая подвоз, а другие пользовались своими колодцами.

"Но в колодцах вода ушла. За выходные проработали 80 домовладений, которые дали заявки на дополнительный подвоз воды", – рассказал Алексанов.

Ранее сообщалось, что "местные власти" намерены качать воду из частных колодцев, чтобы та попадала жителям Симферополя в краны. Кто отказывался "помогать", таких людей штрафовали.

В РФ назвали виновных местных жителей, которые разворовали воду, а также Украину, которая не поставляет воду через канал после аннексии полуострова.

Ранее мы сообщали, что важнейшие документы по аннексии Крыма были уничтожены.