09:51 17.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100247626:labazovych

В Крыму снова сообщили о масштабных проблемах с водой: пересохли колодцы

Фактически с каждым днем ситуация с пресной водой на Крымском полуострове ухудшается. В еще одном районе сообщили об очередной проблеме, связанной с этим вопросом.

В Крыму снова сообщили о масштабных проблемах с водой: пересохли колодцы

Оккупационные власти временно аннексированного Крыма борются с проблемой обмелением водохранилищ в регионе. На этот раз проблема возникла в Симферопольском районе, где местные жители пожаловались на пересохшие колодцы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Крым 24.

Глава районе Дионис Алексанов отметил, что в селе Украинка планировалось провести водоснабжение в 2021 году, а до этого момента часть населения получала воду, заказывая подвоз, а другие пользовались своими колодцами.

"Но в колодцах вода ушла. За выходные проработали 80 домовладений, которые дали заявки на дополнительный подвоз воды", – рассказал Алексанов.

Ранее сообщалось, что "местные власти" намерены качать воду из частных колодцев, чтобы та попадала жителям Симферополя в краны. Кто отказывался "помогать", таких людей штрафовали.

В РФ назвали виновных местных жителей, которые разворовали воду, а также Украину, которая не поставляет воду через канал после аннексии полуострова.

Ранее мы сообщали, что важнейшие документы по аннексии Крыма были уничтожены.


Поделиться

Читайте также:

  • Вернуть Украине контроль над оккупированным Российской Федерацией Крымом может быть даже легче, нежели над территориями Донецкой и Луганской области. Такое мнение в интервью Радио Свобода высказал переговорщик от Украины ТКГ и министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, передает УРА-Информ.

  • Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 4 февраля, во вторник, одобрила решение о повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для 43 предприятий по всей Украине. Об этом сообщается на сайте комиссии.

  • Украинское государство отныне вошло в клуб, который состоит из нескольких стран-подписантов международной договоренности о программе NASA Artemis. Собой программа предполагает строительство на естественном спутнике Земли обитаемой базы, а также орбитальной станции рядом с Луной. Об подписании документа сообщила пресс-служба Государственного космического агентства, передает УРА-Информ.

  • Деяким жителям Криму зараз доводиться дуже важко. До пандемії місцевим жителям жилося не найкращим чином, а тепер ще й каоронавірусний криза підключився.

  • Українська влада не розглядають можливу подачу води в окупований український Крим. Це офіційна і безповортная позиція всіх органів влади в Україні. Про це заявила заступник голови представництва президента в АР Крим Таміла Ташева, йдеться в матеріалі РБК-Україна.

  • Кабінет міністрів України ввів політику "одного звернення" в питанні призначення пенсійних виплат, розмір яких в грудні 2020 роки вже планують перерахувати. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході засідання уряду в середу, передає УРА-Інформ.

  • Ситуація з питною водою в окупованому Російською Федерацією Криму продовжує залишатися дуже напруженою.

  • "За інформацією Bild, отриманої від джерел в Сенаті США, а також відповідно до одного з повідомлень американських ЗМІ, санкції США проти компаній, що беруть участь в будівництві газопроводу" Північний потік-2 ", планується ввести обхідними шляхами: вони повинні стати частиною закону про військовий бюджет США на наступний рік ". Як пише видання, закон буде прийнятий до католицького Різдва.

  • Український Кабмін ухвалив виділити Міністерству охорони здоров'я країни 895,57 млн грн на забезпечення подачі кисню в поліклініки для лікування пацієнтів з коронавирусной інфекцією нового покоління. Про це пише УРА-Інформ з посиланням на постанову Кабміну в Telegram, яке опублікував народний депутат і член комітету Верховної Ради з питань бюджету Олексій Гончаренко.
 
Россия уже 20 раз сказала, что мы там не нужны - жители ОРДО ответили на призыв Ходаковского Выборы в США: в Джорджии нашли более 2,5 тысячи голосов, которые не были подсчитаны, большинство за Трампа Россия приняла важное решение по "ЛДНР": РФ фактически признала "республики" В "ЛНР" недовольны властями даже сторонники "республики": они выбирают за Украину
Проишествия
  • 12:53 Конец войны в Карабахе: жители сжигают свои дома
  • 11:51 На Донбассе снова стреляют: зафиксировано использование гранатометов
  • 13:46 Сбитый украинский боинг: подозреваемым грозит всего 3 года тюрьмы за 176 погибших
  • 16:10 Обстрел авто в Днепре: полиция ищет стрелка
  • 13:44 Россия отправила в Карабах "миротворцев", которые "захватили" Крым и воевали на Донбассе
  • 10:27 "Беларусь-ядерная держава": произошла авария на первой в стране АЭС открытой Лукашенко
  • 18:17 Родился в рубашке: в Киеве парень выпал с шестого этажа и выжил
  • 18:48 Дымовухи и перекрытый центр: активисты требует рассмотрение закона о "евробляхах"
  • 18:22 Лос-Анджелес протестует в ожидании итогов президентской гонки: уже более 40 задержанных
  • 14:34 В Украине накрыли транснациональную группировку торговлей людьми
  • 11:35 Массовое убийство участников АТО под Житомиром: расследование окончено
  • 10:30 Уже пять погибших и десятки раненых: последние данные по теракту в Вене
  • 13:42 2 миллиона пострадавших: Тайфун на Филиппинах нанес сокрушительный удар
  • 17:52 Ужасное ДТП на Крещатике: двое погибших, несколько раненых (ВИДЕО)
  • 17:01 Сильное землетрясение в Эгейском море: в Турции есть жертвы
  • 11:24 Шокирующие подробности о террористе, который вчера убил 3 человек в Ницце
  • 10:03 Перемирие на Донбассе сорвано: противник убил двух украинских военных

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    Оголоша
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив