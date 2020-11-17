11:56 17.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Мы находимся на грани - глава ВОЗ о ситуации с COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в понедельник выразил "крайнюю озабоченность" эпидемиологической ситуацией в Европе и Америке. Он также подчеркивает, что новая информация о вакцинах является многообещающей.

Мы находимся на грани - глава ВОЗ о ситуации с COVID-19

Во время пресс-конференции в понедельник глава ВОЗ сказал, что, хотя последние достижения в исследованиях вакцин дают повод для оптимизма, странам не следует останавливаться на достигнутом в усилиях по ограничению распространения коронавируса.

"На данный момент мы крайне обеспокоены ростом случаев COVID-19, которые мы наблюдаем в некоторых странах". По словам Тедроса, особенно в Европе и Америке, медики и системы здравоохранения находятся на грани разрушения.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ВВС.

Комментируя положительные предварительные результаты клинических испытаний фазы 3 для вакцин, эксперты согласились с тем, что, хотя они являются "очень, очень многообещающими", самой большой проблемой будет их справедливое распределение и иммунизация огромного числа людей.

- Разработка эффективной вакцины - это как разбить лагерь на Эвересте. "Единственный способ достичь вершины - это раздача и вакцинация людей", - заявила на конференции Кейт О'Брайен из Университета Джона Хопкинса в США.

Ранее мы сообщали, что вакцина от Moderna показала эффективность 94,5 процента в профилактике заболевания COVID-19.


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