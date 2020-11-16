11:48 16.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Выходные в декабре 2020: сколько будут отдыхать украинцы в последний месяц года

За окном половина ноября, а это значит, что приближается декабрь – последний месяц года. Этот месяц принесет украинцам дополнительный выходной.

Выходные в декабре 2020: сколько будут отдыхать украинцы в последний месяц года

Так в Украине только пару лет назад католическое Рождество сделали государственным праздником, что означает, что у украинцев в декабре появился дополнительный выходной. Этот праздник католики празднуют каждый год 25 декабря. В этом году это будет пятница, поэтому украинцы смогут получить длительные выходные – три дня подряд (25, 26, 27). Дополнительное, Правительство рекомендует 24 декабря отпустить работников на час раньше, перед праздником.

Об этом пишет УРА-Информ.

В общей сложности в последний месяц года будет 22 рабочих дня и девять выходных. Кроме 25 декабря, это еще четыре субботы и четыре воскресенья.

В тоже время в канун Нового года, 31 декабря в нашей стране считается рабочим днем. Однако переде праздником рабочий день рекомендовано сократить на один час.

Стоит отметить, что в декабре в Украине отмечаются День Вооруженных Сил Украины и День святого Николая, однако в эти дни дополнительных выходных нет.

Ранее мы сообщали, что несколько категорий пенсионеров уже в декабре получат более высокую пенсию.


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