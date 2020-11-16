Выходные в декабре 2020: сколько будут отдыхать украинцы в последний месяц года

Так в Украине только пару лет назад католическое Рождество сделали государственным праздником, что означает, что у украинцев в декабре появился дополнительный выходной. Этот праздник католики празднуют каждый год 25 декабря. В этом году это будет пятница, поэтому украинцы смогут получить длительные выходные – три дня подряд (25, 26, 27). Дополнительное, Правительство рекомендует 24 декабря отпустить работников на час раньше, перед праздником.

Об этом пишет УРА-Информ.

В общей сложности в последний месяц года будет 22 рабочих дня и девять выходных. Кроме 25 декабря, это еще четыре субботы и четыре воскресенья.

В тоже время в канун Нового года, 31 декабря в нашей стране считается рабочим днем. Однако переде праздником рабочий день рекомендовано сократить на один час.

Стоит отметить, что в декабре в Украине отмечаются День Вооруженных Сил Украины и День святого Николая, однако в эти дни дополнительных выходных нет.

Ранее мы сообщали, что несколько категорий пенсионеров уже в декабре получат более высокую пенсию.