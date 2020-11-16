Россия все-таки согласилась обсудить украинский "План действий" по Донбассу

Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович поделился своим мнением по этой ситуации. Он отметил, что такие действия России свидетельствуют о том, что в РФ все таки готовы к серьезным переговорам по Донбассе, несмотря на то, что ранее в кремле заявляли, что этот "план" идет в разрез Минским договоренностям.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Алексей Арестович добавил, что предварительно Россия уже рассмотрела этот "план" и готова к дальнейшему обсуждению.

"Это означает, что они готовы говорить. "Это не соответствует" и так далее – это обычная риторика, которую мы слышим много лет. Тем не менее, многое сделано и многое будет сделано. У меня есть сдержанный оптимизм относительно этого", – сказал Арестович.

В тоже время он добавил, что представители Германии и Франции не увидели в этом "плане" никаких противоречий с подписанными ранее соглашениями.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко хотел бы, чтобы переговоры по Донбассу и дальше продолжались в Минске.