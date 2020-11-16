Мы действительно стоим на пороге катастрофы - эксперт о серьезной проблеме на Донбассе

Такое мнение высказала правовой аналитик БФ "Право на защиту" Анастасия Бондаренко. Она отметила, что Украина находится на пороге экологической катастрофы. По ее данным, специалисты организации изучают влияние военных действий, а также неконтролируемое затопление шахт на ситуацию регионе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Мы действительно стоим на пороге экологической катастрофы, это действительно может быть катастрофой, мы можем потерять эти территории не потому что у нас есть последствия боевых действий, а потому, что эти территории могут стать непригодными для безопасного проживания", - заявила эксперт.

Также она добавила, что в этом вопросе нужно было действовать еще "позавчера", ведь проблемы очень "глубокие". Бондаренко отметила, что нужно действовать в срочном порядке, чтобы не получить еще одну зону экологической катастрофы.

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