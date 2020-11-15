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Застройщик ЖК Покровский на Свято-Покровской в Гостомеле

Сейчас самое время инвестировать в новостройки: рынок Украины находится в начальной фазе роста, вложения быстро окупятся.

Застройщик ЖК Покровский на Свято-Покровской в Гостомеле

Простой и выгодный вариант для частных инвесторов из любого региона Украины – купить квартиру в Киевской области для сдачи в аренду. Это стабильный пассивный доход.

На что обратить внимание при выборе жилья в пригороде Киева?

Транспортное сообщение со столицей, качество социальной инфраструктуры, экология, собственная управляющая компания. Всем этим критериям отвечает проект, который успешно воплощает застройщик ЖК Покровский в Гостомеле. В 5 минутах – Буча и Ирпень, до Киева 4 км, вокруг озера и леса. Купить квартиру в ЖК Покровский Гостомеля по выгодной цене и с рассрочкой можно на любой стадии строительства – от котлована до квартир с документами.

Перспективы ЖК Покровский в Гостомеле

Застройщик Данкович Виталий воплощает концепцию «город в городе»:

  • 10 домов с крышными котельными и автономным отоплением в едином архитектурном стиле на территории 7 га;
  • собственная набережная, спортивные и детские площадки, уголки для релакса;
  • 6 очередь ЖК Покровский выходит на новое футбольное поле;
  • территория охраняется, есть парковки.

Первые этажи Покровского жилого комплекса предусмотрены для социальной инфраструктуры микрорайона. В уже заселенных домах ЖК в Гостомеле работают супермаркеты, аптека, салон красоты, клиника, кафе.

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Жилье комфорт-класса от застройщика: отзывы жильцов

Красивые дома цвета марсала с белоснежной отделкой расположены около озера с пляжем; из окон открываются прекрасные виды на окрестности. Квартиры в новостройке ЖК Покровский сдаются в стадии готовности к внутренним отделочным работам. Купить квартиру под Киевом по доступной цене в комплексе комфорт-класса ЖК Покровский выгодно для семейного бюджета. Современные планировки эргономичны, все варианты квартир имеют застекленную лоджию и открытый балкон. Не упустите шанс инвестировать в ликвидное жилье с новенькими коммуникациями, которое будет пользоваться спросом на протяжении десятилетий.


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