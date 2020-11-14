Выбор и смена профессии: как правильно сделать выбор

Тесты на профориентацию – ключевой способ, позволяющий определить профессиональные склонности. Методики представлены не просто серией вопросов. Это результат длительной и кропотливой работы ученых. Все тесты имеют нормы, формируемые после обработки огромного количества результатов, анализа проделанной работы и сбора эмпирических данных. Взрослые люди часто задумываются над сменой профессии. Как понять, что выбранное направление не подходит? В какую отрасль стоит пойти, чтобы не пожалеть о собственном выборе? Ответить на эти вопросы поможетВ тест на профориентацию для взрослых. Он покажет способности и наклонности. В дальнейшем при работе с экспертом на основе полученной информации можно будет сделать выводы о том, какое направление заслуживает большего внимания, чем остальные.

Для чего нужен взрослому тест на профориентацию?

С помощью теста легко:

определить подходящую профессию;

понять, какие виды деятельности подходят оптимально;

узнать о своих талантах;

выявить свои склонности.

Понять, что текущая профессия вам не подходит, сложно. Задумайтесь, если у вас сомнения в ценности того, чем вы занимаетесь. Оцените, чувствуете ли вы себя нужным и способным. У людей, не желающих заниматься своими обязанностями, могут быть приступы уныния и депрессии. Иногда возрастает частота простудных заболеваний и рецидивов хронических болезней. Исправить ситуацию легко, если подойти к решению вопроса комплексно. Пройти один тест – мало. После него желательно получить консультационную поддержку.

Отличие тестов для детей и взрослых

В школах старшеклассникам помогают сделать правильный выбор будущей профессии, ориентируясь только:

на интересы;

способности;

особенности личности.

При работе со взрослыми учитывается много других параметров. К ним относятся компетенции, жизненные установки, мотивация, специфика целеполагания, интеллектуальные способности, образование, жизненный опыт.

Где пройти тестирование?

Тесты на профориентацию есть любительские (популярные) и профессиональные. Получить объективную оценку можно с помощью последних. Найти их легко на специальных профильных сайтах. Часто доступ к ним ограничен, но дополнительно есть возможность получить консультацию карьерного эксперта. Пройти онлайн-тестирование можно в любое удобное время. На ответы дается обычно около полутора часов. Профессиональные методики отличаются тем, что позволяют получить не усредненный результат, состоящий из одного абзаца, а развернутый отчет с пояснениями психолога к каждому пункту.