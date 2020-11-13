Украина стала партнером в программе NASA Artemis: колонизация Луны и Марса близко

"Украина имеет все научно-технические возможности и опыт, которые позволяют ей стать одним из весомых партнеров NASA во время реализации "Артемиды", – отметили в ведомстве.

В документе сказано о гражданском исследовании, а также использовании ;ресурсов Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях.

Страны-подписанты обязуются руководствоваться такими правилами:

- мероприятия, проводимые по программе "Артемида", должны осуществляться исключительно в мирных целях.

- подписанты данного договора осуществляют деятельность прозрачно, чтобы избежать недоразумений и конфликтов.

- нации, которые будут участниками программы, будут стремиться поддерживать совместимость систем для повышения их безопасности и стабильности.

- подписанты документа обязуются оказывать помощь лицам, которые пострадали в рамках реализации программы "Артемида" в контексте соглашения о спасении.

- любое государство, участвующее в программе, должно быть участницей конвенции о регистрации.

- следует публично обнародовать научную информацию, которая была получена в рамках реализации программы.

- подписанты обязуются сохранять космическое наследство.

- добыча и использование космических ресурсов является ключевым фактором безопасных и устойчивых исследований, и подписанты подтверждают, что такая деятельность должна проводиться в соответствии с договором о космосе.

- обязуются предотвращать вредное вмешательство и поддерживать принцип должного внимания, как того требует договор о космосе.

- необходимо соблюдать условия безопасного захоронения мусора.

Ранее сообщалось, что НАСА сертифицировало капсулу SpaceX Crew Dragon и ракету Falcon 9 для доставки астронавтов на орбиту и обратно.