15:30 13.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Последствия будут ужасными - Европа уговаривает Украину от силового решения конфликта на Донбассе

В Европейском Союзе прокомментировали возможное масштабное наступление ВСУ на позиции боевиков на Донбассе. Это случилось после того, как в Нагорном Карабахе Азербайджан отвоевал свои территории военным путем.

Последствия будут ужасными - Европа уговаривает Украину от силового решения конфликта на Донбассе

Однако председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что Украине ни в коем случае не стоит идти этим путем. Он отметил, что ситуация на Донбассе и в Нагорном Карабахе весьма сильное отличаются. Эксперт также отмечает, что возможные военные действия со стороны Украины принесут печальные последствия.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Европейскую Правду.

"Даже не думайте об этом! Вам действительно нужно заботиться о том, как защитить Украину, чтобы ни Россия, ни кто-либо другой не мог снова нарушить ваши границы. Но даже не думайте о военном конфликте для возвращения Донбасса! Потому что отличие безумное! Там речь идет о конфликте двух маленьких государств на Кавказе, ни одно из которых не имеет стратегического значения ни для России, ни для США, ни для другой мировой силы", - считает Вольфганг Ишингер

Он предполагает, что последствия такого решения будет для Украины ужасными и наша страна серьезно пострадает из-за конфликта с Россией.

Ранее другой эксперт заявлял, что Донбасс ждет повторение ситуации с Нагорным Карабахом.


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