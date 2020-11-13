Отказ от карантина выходного дня: противостояние мэров и Кабмина

В Украине некоторые города взбунтовались против введения карантина выходного дня, ранее аннонсированного правительством государства. Во Львове, Одессе, Тернополе и Черкассах отказались соблюдать меры безопасности. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что у городских глав нет полномочий останавливать действие решений правительства. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Городской глава Львова Андрей Садовый вчера написал на своей странице в Facebook, что городская комиссия по чрезвычайным ситуациям не будет принимать решений, "которые вредят городу", и во Львове отказываются вводить карантин выходного дня.
В свою очередь, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе новость о карантине выходного дня восприняли "не очень радостно". Он отметил, что такие вести вызвали у жителей она вызвала "больше вопросов, чем ответов".
Также известно, что сегодня мэр Тернополя Сергей Надал на брифинге заявил, что в городе не будут введены дополнительные ограничительные меры. Он сослался на мнение работников медицинской индустрии. Такие меры предосторожности, по их мнению, существенно не изменят ситуацию. Также в Тернополе добавили, что бизнес понесет огромные потери.
В Черкассах комиссия по ЧС решила не вводить дополнительные ограничения, которые принял Кабмин. Мэр города Анатолий Бондаренко заявил, что не видит в карантине решение проблемы, так как такие ограничения не даддут необходимого результата, связанного именно с пандемией.
Стоит отметить, что Шмыгаль провел сегодня совещание с руководителями ОГА. После этого премьер подчеркнул, что распоряжение о карантине выходного дня вступило в действие на всей территории Украины.
Ранее сообщалось, что через месяц в Украине будут заполнены всей койки, если население страны не будет соблюдать карантинные ограничения, которые были введены ранее.
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