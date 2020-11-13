Очередной фейк Шария: YouTube просят заблокировать его канал

Блогер продемонстрировал фото президента Зеленского с работниками мединдустрии. При этом, Шарий заявил, что якобы фотоснимок был сделан в Феофании - поликлиника в которой в текущий момент прохидит лечение глава государства. Также Шарий упрекнул Зеленского, что тот ходит без средств защиты и заражает докторов, которые потом идут к другим пациентам.

На самом деле, фотоснимок был сделан еще в 2016 году и опубликовано в Facebook Первого медицинского центра Тель-Авива.

"Он в том же виде, в котором он записывал блог... Вот это врачи, а у него типа болезнь, от которой сейчас лекарств нет. Вы видите на них средства защиты? А потом эти врачи, пообщавшись с ним, идут к пациентам. Это фото, это просто такое наплевательское отношение ко всем и ко всему. Минимально маски на чуваке нет", - сказал Шарий.

Лещенко, в свою очередь, призвал YouTube ужесточить политику сайта против дезинформации и полностью удалить канал, который принадлежит блогеру.

Ранее сообщалось, что глава государства находится в изолированной палате больницы "Феофания".