Мы скоро стариков не будет принимать в больницы: украинский врач просит ввести тотальный локдаун

Он рассказал, что в больницу берут только тяжелобольных, которым уже требуется кислород. Анатолий Глебов считает, что большое количество пациентов появилось после концертов, дня города, выборов и других массовых празднований. Также он отмечает, что в городе практически не придерживаются масочного режима, особенно молодые люди.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

По его мнению, сейчас Украина уже находится во второй волне коронавирусной инфекции. При этом врач считает, что ситуация будут ухудшаться. Анатолий Глебов считает, что нужно вводить тотальный локдаун.

"Если сейчас все это не остановить, то наша система не выдержит. Мы уже не просто легких больных будем домой отправлять. Мы и тяжелых стариков брать не будем. Ради спасения более молодых. В больницах можно в коридорах палаты организовать, а медиков где взять? Нет врачей, нет медсестер", - заявил врач.

Ранее мы сообщали, что сегодня был побит очередной рекорд по количеству случаев заражения ковидом в Украине.