"Главы республик" первыми побегут в РФ - блогер о масштабном наступлении ВСУ

По его мнению, когда ВСУ начнет масштабную операцию первыми из "республики" будут убегать так называемые "главари" "ДНР" и "ЛНР". "Фашик Донецкий" предполагает, что они вместе со своими семьями попытаются быстро и незаметно скрыться в Россию. При этом, он предпологает, что таких статусных людей в регионе около четырех тысяч, а если брать еще семьи, то получается целых 15 000.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Всех остальныхВ РФ бросит на растерзание. После осознания того, что главы сбежали, о бегстве задумаются коллаборанты рангом ниже. Именно они устроят панику, ведь кто-то, а всякие типа полковники и т д, прекрасно осознают, что их будут судить, но могут и уничтожить. Часть их убьют по приказу РФ, а часть будет по открытой связи сдавать СБУ и контрразведке тех, кто уехал, куда уехал, с кем и т д", - предполагает блогер.

Дальше по мнению блогера будут бежать боевики, которые будут бросать военную технику, документы и оружие, чтобы как можно быстрее покинуть регион.

Ранее другой эксперт предполагал, что Донбасс ждет повторение ситуации с Нагорным Карабахом.