14:11 13.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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"Главы республик" первыми побегут в РФ - блогер о масштабном наступлении ВСУ

Ситуация с завершением военного конфликта на Донбассе будет напоминать сценарий Нагорного Карабаха. Такое мнение выразил популярный блогер, который работает под псевдонимом "Фашик Донецкий".

По его мнению, когда ВСУ начнет масштабную операцию первыми из "республики" будут убегать так называемые "главари" "ДНР" и "ЛНР". "Фашик Донецкий" предполагает, что они вместе со своими семьями попытаются быстро и незаметно скрыться в Россию. При этом, он предпологает, что таких статусных людей в регионе около четырех тысяч, а если брать еще семьи, то получается целых 15 000.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Всех остальныхВ РФ бросит на растерзание. После осознания того, что главы сбежали, о бегстве задумаются коллаборанты рангом ниже. Именно они устроят панику, ведь кто-то, а всякие типа полковники и т д, прекрасно осознают, что их будут судить, но могут и уничтожить. Часть их убьют по приказу РФ, а часть будет по открытой связи сдавать СБУ и контрразведке тех, кто уехал, куда уехал, с кем и т д", - предполагает блогер.

Дальше по мнению блогера будут бежать боевики, которые будут бросать военную технику, документы и оружие, чтобы как можно быстрее покинуть регион.

Ранее другой эксперт предполагал, что Донбасс ждет повторение ситуации с Нагорным Карабахом.


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