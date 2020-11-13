10:11 13.11.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Эпицентр вновь обновил информацию о работе на выходных: кураж будет происходить онлайн

Во время действия нововведенного карантина выходного дня, сеть гипермаркетов Эпицентр будет работать только в режиме онлайн. Об этом в четверг поздно вечером сообщила пресс-служба гипермаркета на своей странице в Facebook, передает УРА-Информ.

Эпицентр вновь обновил информацию о работе на выходных: кураж будет происходить онлайн

В Эпицентре заявили, что купленные онлайн товары и продукты можно будет получить в Центре выдачи заказов в торговых центрах. Также в будние работа гипермаркетов будет продлена до 24.00. Также там подчеркнули, что будут работать до последнего клиента.

Стоит отметить, что ранее сеть гипермаркетов Эпицентр разместила объявление во время работы на выходных, хоть в правительстве и ввели карантин выходного дня.

"Во время карантина выходного дня сети Эпицентр и Новая Линия будут реализовывать исключительно жизненно необходимый товары, разрешенные постановлением КМУ №641, к которым принадлежат продукты питания, предметы гигиены, лекарственные препараты и товары медицинского назначения, ветеринарные препараты, корма… Мы уважаем позицию Кабинета министров и будем ее придерживаться, хотя и не согласны со всеми мерами, введенными правительством для усиления карантина" – говорилось в заявлении.

Как сообщалось ранее, 11 ноября сеть строительных магазинов Эпицентр, в Facebook написала пост о "введении 72-часовой пятницы" после новости о том, что Кабмин вводит карантин выходного дня. Пост возмутил министра здравоохранения Украины Максима Степанова, который предложил магазину "покуражиться перед людьми, которые умирают каждый день", и съездить с ними в реанимацию.


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