07:46 12.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В ОРДЛО все больше недовольных: в регионе тяжелая ситуация

На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Луганской и Донецкой области появляется все больше недовольных "местной властью".

В ОРДЛО все больше недовольных: в регионе тяжелая ситуация

Местный блогер под ником "Вольнодумец" отмечает, что местное население просто возмущенно беспределом, который творится в регионе. Люди жалуются на комендантский час, бесправие, на то, что нет работы, перспективы и даже нет возможности покинуть пределы оккупированных территорий.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал блогера.

"На оккупированных территориях усиливается недовольство населения российскими оккупантами и "властями" "Л/ДНР". Люди недовольны происходящим: отсутствие работы, комендантский час, отсутствие возможности выехать куда-то", — отмечает блогер.

Он также отмечает, что в ОРДО снова начнутся протесты металлурги, ведь письма "главе ДНР" так и не помогли. Работники Донецкого металлургического завода фактически с июля работают бесплатно. У работников Енакиевского металлургического завода и Макеевского аналогические проблемы.

Проблемы обещали решить до первого ноября, но ничего не изменилось, люди массово увольняются, но найти новое место работы также тяжело.

Ранее в ОРДО сделали важное заявление по поводу открытия КПВВ с Украиной.


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