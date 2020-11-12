09:11 12.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украина настроена решить конфликт силовым путем: в ОРДО не знаю, что делать

В так называемой "Донецкой Народной Республике" продолжают комментировать первые итоги заседания ТКГ по Донбассу, на котором Украина представила свой план выхода из ситуации.

Украина настроена решить конфликт силовым путем: в ОРДО не знаю, что делать

Так называемая "министр иностранных дел" "республики" Наталья Никанорова рассказал об ходе переговоров вопросов по усилению режима прекращения огня. Она заявила, что переговоры по данному вопросу зашли в тупик, а также обвинила украинскую сторону в том, что она хочет завершить конфликт на Донбассе якобы силовым путем

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на так называемый "МИД" "республики"

"Если кратко подвести резюме нынешнего положения дел на треке безопасности по всем вопросам повестки, включая и разведение и противоминные мероприятия, то можно констатировать, что исходя из позиции и предложений Украины по Дорожной карте, нам необходимо минировать, а не разминировать нашу границу, поскольку Украина настроена на решение конфликта силовым путем", — заявила Никанорова.

Ранее Никанорова высказалась о плане украинской стороны по поводу решения конфликта. Она заявила, что Украина хочет капитуляции от "ДНР".


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