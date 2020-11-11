10:58 11.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Все дело в деньгах: стали известна истинная причина, почему "республики" не открывают границу с Украиной

Стали известны настоящие причины, почему "власти" "республик" не намерены открывать КПВВ на границе с Украиной, которые находятся вдоль линии разграничения на Донбассе.

Все дело в деньгах: стали известна истинная причина, почему

Источники отмечают, что "властям" это просто не выгодно в финансовом плане. Отмечается, что для них выгодными являются перевозки жителей ОРДО в Украину через Россию. Такая схема приносит 40 миллионов рублей каждый месяц. Поэтому, что-то менять для "республики" нет смысла.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Донбасский кейс.

"Как работает схема, давно известно: под руководством минтранса сформирована группа частных перевозчиков, для работы схемы придуманы „временные разрешения“ на пассажирские перевозки. Министерство доходов и сборов обеспечило на всех пунктах пропуска в Россию отдельную, выделенную полосу для этих перевозчиков", - отмечает телеграм канал.

Отмечается, что цены на услуги перевозчиков не падают. Одна такая поездка из Донецка и других регионов ОРДО в Харьков или Мариуполь стоит от 2600 грн. Отмечается также, что несмотря на высокие цены, количество желающих уехать в Украине не уменьшается.

Ранее "ДНР" назвала свою версию того, почему не открывает КПВВ с Украиной.


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