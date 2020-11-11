В Украине уже разрабатывают закон о легализации марихуаны: интересные подробности

Глава парламентской фракции СН Давид Арахамия отметил, что этот законопроект должен регулировать вопросы применения этого каннабиса при производстве лекарств.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

"Там есть два принципиальных подхода. Первый – разрешить импорт уже готовых препаратов, используемых в медицинской сфере, и посмотреть, как они работают и как это помогает онкобольным, людям с болезнью Альцгеймера и т. д. А потом уже идти по пути импортозамещения", – рассказал Арахамия.

Также он добавил, что на данный момент уже создана соответствующая группа, которая будет разрабатывать законопроект о каннабисе. При этом Арахамия не уточнил, когда этот законопроект может появиться в Парламенте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем народном опросе также ставил вопрос о том, нужно ли разрешить в стране использование медицинского каннабиса.