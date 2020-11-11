В Украине уже разрабатывают закон о легализации марихуаны: интересные подробности

Уже совсем скоро в Верховную Раду Украины может поступить законопроект о легализации медицинского каннабиса в стране. Соответствующий проект разрабатывает фракция "Слуга народа".
Глава парламентской фракции СН Давид Арахамия отметил, что этот законопроект должен регулировать вопросы применения этого каннабиса при производстве лекарств.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.
"Там есть два принципиальных подхода. Первый – разрешить импорт уже готовых препаратов, используемых в медицинской сфере, и посмотреть, как они работают и как это помогает онкобольным, людям с болезнью Альцгеймера и т. д. А потом уже идти по пути импортозамещения", – рассказал Арахамия.
Также он добавил, что на данный момент уже создана соответствующая группа, которая будет разрабатывать законопроект о каннабисе. При этом Арахамия не уточнил, когда этот законопроект может появиться в Парламенте.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем народном опросе также ставил вопрос о том, нужно ли разрешить в стране использование медицинского каннабиса.
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