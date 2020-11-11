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В НАСА готовы запускать астронавтов на орбиту с помощью Falcon 9

НАСА сертифицировало капсулу SpaceX Crew Dragon и ракету Falcon 9 для доставки астронавтов на орбиту и обратно. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на агенство.

В НАСА готовы запускать астронавтов на орбиту с помощью Falcon 9

Это стало первой сертификацией космических аппаратов в США после программы космических шаттлов почти 40 лет назад.

"Спасибо НАСА за их постоянную поддержку SpaceX и партнерство в достижении этой цели", – поблагодарил агентство генеральный директор SpaceX Илон Маск.

"Я очень горжусь всеми в SpaceX и нашими поставщиками, которые невероятно усердно трудились ... Это большая честь, которая вселяет уверенность реализации в нашего стремления вернуться на Луну, отправиться на Марс и, в конечном итоге, помочь человечеству стать многопланетным" - отметил бизнесмен.

С тех пор, как космический шаттл был выведен из эксплуатации в 2011 году, США платили России более 80 миллионов долларов за место, чтобы доставить своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Ожидаемая стоимость места в капсуле составит SpaceX около 55 миллионов долларов за одного астронавта.

Boeing также работает над завершением своей капсулы Starliner, НАСА считает, конкуренция двух частных компаний за контракты сэкономила агентству от 20 до 30 миллиардов долларов.

Как сообщалось ранее, SpaceX отправила на орбиту еще 60 спутников Starlink. Еще одна миссия запланирована на среду, благодаря которой их число превысит 800. Скоро начнутся публичные интернет-тесты от Илона Маска.


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