Ученые выявили новый симптом заражения коронавирусом: он может появиться первым

Ученые Диего Редолар Риполь и Хавьер К. Васкес из Университета Оберта де Каталония в Барселоне) сосредоточили внимание на влиянии COVID-19 на центральную нервную систему, особенно на мозг. Большой процент пациентов с COVID-19 испытывает неврологические симптомы, начиная от головных болей, потери обоняния и вкуса до проблем с концентрацией, мышлением и нарушением сознания, включая психическое расстройство.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

Приведенные ими данные показывают, что в трех медицинских центрах в Ухане, Китай, где лечились пациенты с COVID-19, более 36% госпитализированных больных диагностировано нарушение сознания. В исследовании, проведенном в Великобритании, 31% людей, у которых развился COVID-19, страдали расстройством сознания, в том числе люди с психическими заболеваниями, которые пережили новые эпизоды психоза.

По мнению каталонских исследователей, делирий является распространенным симптомом инфекции SARS-CoV-2 и возникает еще до появления респираторных симптомов, включая потерю обоняния, вкуса и головные боли.

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