Турция может помочь Украине решить вопрос с Крымом - эксперт

"Турция деятельным образом продемонстрировала, что готова решать конфликты на территории бывшего СССР.В Там, где Кремль выгадывал и "мутил"... турки действуют решительно и без церемоний", - написал эксперт на своей странцие в Фейсбук.

Об этом пишет УРА-Информ.

По его мнению, в будущем Украина может использовать этот опт, чтобы решить проблемы с Крымским полуостровом. При этом, Эль Мюрид предполагает, что решить проблему может помочь президент Турции Реджеп Эрдоган, который не раз поддерживал крымскотатарский народ.

Он также отметил, что Украина может стать важным элементов в решении проблемы газового конфликта между Кремлем и Анкарой, ведь именно Киев своей газотранспортной системой контролирует около половины поставок "Газпрома" в Европу. В ответ же Турция может попытаться помочь решить вопрос с Крымом.

"Вопрос Крыма выглядит непростым - очевидно. Но и карабахский конфликт казался абсолютно тупиковым. Оказалось, что решение есть", - отметил блогер.

Он предполагает, что возвращение Крыма Украину - весьма реальный сценарий.

Ранее мы сообщали, что Армения, Азербайджан и Россия подписали мирное соглашение по Карабаху.