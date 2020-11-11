Они "сожрали" Донбасс - Гиркин сделал неожиданное заявление

Он считает, что действующая "власть" региона, а также российские кураторы полностью развалили экономики Донецка. Боевик отметился фразой "российский чиновно-олигархический аппарат с участием высокопоставленных чекистов сожрал Донбасс". При этом, он добавил, что знает фамилии "чекистов", которым этим занимаются, однако не стал называть их.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Они сожрали Донбасс, просто сожрали Донбасс, где была работающая индустриальная экономика… Они ее уничтожили, работающую индустриальную экономику уничтожили практически под ноль… Я знаю очень высокопоставленных чекистов, которые отвечали за этот регион. А теперь, находясь на пенсии, продолжают „курировать“ по линии других, теперь уже коммерческих структур", - заявил боевик.

Ранее Гиркин критически отозвался также и в сторону президента России Владимира Путина. Он заявил, что лидер РФ предал интересны Армении, сравнив это с предательством на Донбассе.