Ford вкладывается в будущее: компания инвестирует 100 млн долларов в строительство завода по производству электроавтобусов

Завод займется производством электрической версии коммерческого микроавтобуса Ford Transit. Это лишь часть плана автопроизводителя по «электрификации» своей модельной линейки.

Сумма, которую Ford инвестирует в производство автомобилей, к 2022 году может составить 3,2 миллиарда долларов. Первым на рынок выйдет электрический Ford Mustang, начало продаж которого запланировано на следующий месяц.

Также стоит отметить, что в 2022 году в продажу также поступит электрическая версия легендарного пикапа марки Ford F-150.

Ранее сообщалось, что Кабмин постановил выделить Министерству здравоохранения страны 895,57 млн грн на обеспечение подачи кислорода в поликлиники для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией нового поколения.