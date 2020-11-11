Ford вкладывается в будущее: компания инвестирует 100 млн долларов в строительство завода по производству электроавтобусов

Компания Ford озвучила планы по инвестированию 100 млн долларов в модернизацию завода в штате Миссури. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу компании.
Завод займется производством электрической версии коммерческого микроавтобуса Ford Transit. Это лишь часть плана автопроизводителя по «электрификации» своей модельной линейки.
Сумма, которую Ford инвестирует в производство автомобилей, к 2022 году может составить 3,2 миллиарда долларов. Первым на рынок выйдет электрический Ford Mustang, начало продаж которого запланировано на следующий месяц.
Также стоит отметить, что в 2022 году в продажу также поступит электрическая версия легендарного пикапа марки Ford F-150.
Ранее сообщалось, что Кабмин постановил выделить Министерству здравоохранения страны 895,57 млн грн на обеспечение подачи кислорода в поликлиники для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией нового поколения.
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