900 млн гривен на кислород: деньги планировали потратить на дороги

Стоит отметить, что на такую же сумму украинское правительство срезало финансирование программы "Развитие сети и содержания автомобильных дорог общего пользования госзначения".

Также известно, что 895,57 млн грн направят в местные бюджеты регионов в виде субвенций для обеспечения кислородом коечного фонда украинских медицинских учреждений. Из всей суммы субвенций 158,8 млн грн – расходы потребления, а 736,7 млн грн – расходы развития.

Стоит отметить, что Кабмин поручил министерству финансов внести соответствующие изменения в роспись госбюджета.

Ранее стало известно, что Кабинет министров Украины отменил ранее введенные ограничения адаптивного карантина и ввел по всей территории страны одинаковые ограничения. Решение принято сегодня, 11 ноября, на заседании Кабмина.