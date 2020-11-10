В Москве хотят закрыть проект "ЛДНР" - неожиданные новости из ОРДО

Все больше информацией появляется в различных пабликах и телеграм канал по поводу того, что будет дальше с так называемыми ЛНР и ДНР.
Так, паблики, которые освещают жизнь в ОРДЛО, сообщают, что представители олигархов в политических кругах Москвы стремятся у тому, чтобы закрыть проект "ДНР" и "ЛНР". По их данным, за такое решение выступает "одна из властных олигархических группировок РФ" — "башен Кремля" как это модно говорить".
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.
Отмечается, что эта группа хочет, чтобы в общей сложности 750 тысяч жителей территорий Луганской и Донецкой области, которые не данный момент не подконтрольны официальному Киеву, получили паспорта Российской Федерации, а после этого соответствующий проект "ЛДНР" закрыть.
"Протолкнуть такое решение им не удалось, но с учетом ухудшающейся экономической ситуации, они будут продолжать предпринимать попытки", — пишут паблики.
Ранее появилась информация о том, что часть российских чиновников выступает против того, того, чтобы присоединять ОРДЛО к составу Российской Федерации. Это не выгодно из-за финансовых последствий такого решения.
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