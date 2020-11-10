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Украина побила новый антирекорд по числу заболевших COVID-19: количество инфицированных близится к 11 000 в сутки

За прошедшие сутки на территории Украины лабораторно подтвердили ещ 10 842 случаев инфицирования коронавирусом нового поколения. Это очередной антирекорд с начала пандемии в стране. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Минздрав в Telegram-канале.

Украина побила новый антирекорд по числу заболевших COVID-19: количество инфицированных близится к 11 000 в сутки

Всего на территории украинского государства с начала пандемии было зарегистрировано 479 197 случаев инфицирования коронавирусной болезнью. И такого числа людей уже успели излечиться от болезни 214 657 граждан страны, из них 5514 за последние сутки.

Также стоит отметить, что в Украине от осложнений, вызванных новым видом пневмонии, погибло уже 8756 человек.

Наибольшее количество инфицированных Covid-19 за прошедшие сутки было зарегистрировано в Киеве - 747, в Житомирской области подтвердилось 646 случая, Киевской - 628, в Одесской заболели 608 граждан и в Запорожской области вирусная пневмония подтвердилась у 588 людей.

Как сообщалось ранее, шестой президент Украины Владимир Зеленский получил положительный результат после теста на коронавирусную пневмонию нового типа.


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