Проверка из Кремля в "ЛНР": стали известны подробности

На днях на территорию Луганской области, которая временно не подконтрольная официальному Киеву, приехали так называемые "кураторы-"экономисты", а также сотрудники ФСБ и ГРУ, при этом последние просто сопровождают "экономистов".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Тайны Луганской Республики.

"В ЛНР приехали кураторы "экономисты" посмотреть результаты, проверить оставшийся потенциал и суммы которые расходуются на паспортизацию. Приехавшие сотрудники ФСБ и ГРУ это обычное сопровождение, чтобы местное руководство быстрее двигалось и задавало меньше вопросов. Приехали высокие, но не самые высшие чины. Жалобы и претензии примут у всех, но решать вопросы на месте похоже не будут", - отмечает канал.

В тоже время источник добавляет, что никаких важных изменений по судьбе "ЛНР" на данный момент не будут применять, так как Россия сейчас занимается вопросом Нагорного Карабаха.

Ранее мы сообщали, что кураторы приехали в ОРЛО пару дней назад.