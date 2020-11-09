Пенсии для женщин: стало известно, как повысить выплаты

Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что по последним данным статистики мужчины в среднем получают пенсии в 1,5 раза выше, чем женщины.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Причиной этому является то, что у женщин в трудоспособном возрасте низкий доход, также они идут в декрет и берут отпуск по уходу за ребенком. Также это происходит, когда женщины являются родителями-воспитателями в детских домах семейного типа. Также низкий доход и у тех, кто ухаживает за нетрудоспособным родственником, инвалидами I группы или ребенком-инвалидом.

В связи с этим Министерство социальной политики предлагает таким женщинам предоставить право на участие в программе накопительных пенсий. Таким образом, они смогут увеличить себе пенсии, "купив" несколько дополнительных лет благодаря такой системе.

Ранее мы сообщали, что уже в ближайшее время жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Луганской и Донецкой области могут столкнутся с тем, что у них просто не будет пенсий.