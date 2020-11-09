09:07 09.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100247473:labazovych

Гиркин ждет наступления Украины на Донбассе: уже ведутся активные перемещения

Так называемый первый "министр обороны" "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин поделился своими последними данными по поводу ситуации на Донбассе.

Гиркин ждет наступления Украины на Донбассе: уже ведутся активные перемещения

По его словам, украинские военные обстреливают боевиков даже за пределами Донецка. Он отметил, что фактически перемирие закончилось и теперь может начаться атака со стороны украинских войск.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Гиркина.

"За прошедшие сутки обстрелы позиций "корпусов" вышли за пределы района Донецка. Противник начал активно применять 120-мм минометы на многих участках. Перемирие, по факту, закончилось. Вблизи передовой ведутся активные перемещения укро-войск", - написал первый "министр обороны" "ДНР".

В тоже время он добавил, что в "ДНР" уже готовятся к наступлению со стороны Украины. При этом он отмечает, что ситуация с боевыми кадрами у боевиков плачевая.

"На позициях ждут начала укро-наступления и не строят иллюзий по поводу его перспектив - некомплект в "линейных" ротах в среднем 50% и более. И боеспособность тех, кто есть - в основном не сильно высока", - отметил Гиркин.

Ранее мы сообщали, что возле Донецка было слышно большое количество взрывов.


Поделиться

Читайте также:
 
В ОРДО возмутились высказываниями в Кремле: Россия все разбила, а восстанавливать должна Украина? В Италии врачи просят ввести тотальный локдаун: ситуация критическая Бородай рассказал правду о жизни в ОРДО: там тяжело, долги остаются, зарплаты мизерные Путин все-таки готовится к уходу: разработан специальный законопроект
Проишествия
  • 18:48 Дымовухи и перекрытый центр: активисты требует рассмотрение закона о "евробляхах"
  • 18:22 Лос-Анджелес протестует в ожидании итогов президентской гонки: уже более 40 задержанных
  • 14:34 В Украине накрыли транснациональную группировку торговлей людьми
  • 11:35 Массовое убийство участников АТО под Житомиром: расследование окончено
  • 10:30 Уже пять погибших и десятки раненых: последние данные по теракту в Вене
  • 13:42 2 миллиона пострадавших: Тайфун на Филиппинах нанес сокрушительный удар
  • 17:52 Ужасное ДТП на Крещатике: двое погибших, несколько раненых (ВИДЕО)
  • 17:01 Сильное землетрясение в Эгейском море: в Турции есть жертвы
  • 11:24 Шокирующие подробности о террористе, который вчера убил 3 человек в Ницце
  • 10:03 Перемирие на Донбассе сорвано: противник убил двух украинских военных
  • 16:32 Украина забирает свое: беспилотник нанес удар по "милиции ДНР"
  • 11:10 Террористическая атака во Франции: есть погибшие и раненые
  • 07:21 В ОРЛО ищут "добровольцев" для войны в Нагорном Карабахе: за идею туда точно никто не поедет
  • 11:32 Лукашенковский беспредел: силовики в Беларуси ворвались в квартиру граждан
  • 11:12 В понедельник в Нагорном Карабахе должно было начаться гуманитарное перемирие: его уже нарушили
  • 16:01 Никакого уважения к героям: правоохранители задержали хулигана помочившегося на аллее Небесной сотни
  • 15:45 Смертельное ДТП с участием Ефремова: актеру сократили срок

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    Оголоша
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив