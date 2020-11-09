Гиркин ждет наступления Украины на Донбассе: уже ведутся активные перемещения

По его словам, украинские военные обстреливают боевиков даже за пределами Донецка. Он отметил, что фактически перемирие закончилось и теперь может начаться атака со стороны украинских войск.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Гиркина.

"За прошедшие сутки обстрелы позиций "корпусов" вышли за пределы района Донецка. Противник начал активно применять 120-мм минометы на многих участках. Перемирие, по факту, закончилось. Вблизи передовой ведутся активные перемещения укро-войск", - написал первый "министр обороны" "ДНР".

В тоже время он добавил, что в "ДНР" уже готовятся к наступлению со стороны Украины. При этом он отмечает, что ситуация с боевыми кадрами у боевиков плачевая.

"На позициях ждут начала укро-наступления и не строят иллюзий по поводу его перспектив - некомплект в "линейных" ротах в среднем 50% и более. И боеспособность тех, кто есть - в основном не сильно высока", - отметил Гиркин.

Ранее мы сообщали, что возле Донецка было слышно большое количество взрывов.