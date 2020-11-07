Как удаленно застраховать личное авто: пошаговая инструкция

КАСКО в приложении: новые возможности

До последнего времени договоры добровольного автострахования можно было оформить только в офисах страховщиков. На сайтах иногда встречалось словосочетание «КАСКО онлайн», которое, в большинстве случаев, означало возможность заказать обратный звонок сотрудника компании для предварительного расчета стоимости страховки.

После локдауна стали появляться единичные предложения застраховать авто удаленно. В числе новаторов — СК «Универсальная» с мобильным сервисом UNIVERSALNA by kasko2go. Компания разработала специальное приложение для iOS и Android, с помощью которого водители могут приобрести страховку с помесячной разбивкой платежа, выбрать набор опций и сэкономить до 50% благодаря скидкам за небольшой пробег и аккуратное вождение.

Как оформляется страховка онлайн через приложение:

Шаг 1. Скачайте приложение UNIVERSALNA by kasko2go в AppStore или Google Play, установите на смартфон и запустите.

Шаг 2. Пройдите регистрацию: заполните небольшую анкету, загрузите фото авто и документов (гражданский паспорт, техпаспорт, ИНН, водительское удостоверение).

Шаг 3. Выберите опции — ремонт на гарантийном или партнерском СТО, расчет с учетом или без учета износа, личный инспектор, оплата услуг эвакуатора и пр.;

Шаг 4. Оплатите первый месяц страховой защиты.

Шаг 5. При желании помимо КАСКО оформите автогражданку онлайн.

На заметку: скидка за аккуратное вождение начисляется раз в месяц и рассчитывается с учетом телематических данных, которые собираются и анализируются приложением.

Как оформить е-ОСАГО

Автогражданку можно было приобрести удаленно еще задолго до эпидемии COVID-19. Электронный полис был внедрен в феврале 2018 г., а в марте 2019 г. его статус был закреплен в украинских ПДД.

Для оформления электронной автоцивилки следует выполнить 5 шагов:

Шаг 1. Зайти на сайт страховой компании, перейти на страницу ОСАГО и нажать «купить онлайн».

Шаг 2. Выбрать тип транспортного средства, объем двигателя и город, в котором вы проживаете. При необходимости увеличить лимит ответственности и нажать «оформить».

Шаг 3. Заполнить небольшую анкету, указав информацию о своем авто и себе. Выбрать дату начала действия договора. Нажать «Приобрести».

Шаг 4. Получить по e-mail оферту от страховщика и проверить наличие предложения в центральной базе данных МТСБУ. Если все в порядке, подтвердить заказ предложенным способом и оплатить банковской картой.

Шаг 5. Получить полис в формате PDF по электронной почте. На следующий день проверить его действительность в базе МТСБУ.

На заметку: «виртуальный» документ в формате PDF можно смело использовать вместо бумажного сертификата, демонстрируя его сотрудникам полиции с экрана смартфона.