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Как удаленно застраховать личное авто: пошаговая инструкция

Страховые компании делают все возможное, чтобы сохранить и приумножить клиентов в условиях пандемии. Одна из действенных мер — тотальный перевод сферы автострахования в онлайн-режим. Сегодня водителю не нужно ездить с документами в офис страховщика, общаться с менеджерами и предоставлять авто на осмотр. Для оформления полисов КАСКО и ОСАГО достаточно просто зайти на сайт или скачать и загрузить приложение со своего смартфона.

КАСКО в приложении: новые возможности

До последнего времени договоры добровольного автострахования можно было оформить только в офисах страховщиков. На сайтах иногда встречалось словосочетание «КАСКО онлайн», которое, в большинстве случаев, означало возможность заказать обратный звонок сотрудника компании для предварительного расчета стоимости страховки.

После локдауна стали появляться единичные предложения застраховать авто удаленно. В числе новаторов — СК «Универсальная» с мобильным сервисом UNIVERSALNA by kasko2go. Компания разработала специальное приложение для iOS и Android, с помощью которого водители могут приобрести страховку с помесячной разбивкой платежа, выбрать набор опций и сэкономить до 50% благодаря скидкам за небольшой пробег и аккуратное вождение.

Как оформляется страховка онлайн через приложение:

  • Шаг 1. Скачайте приложение UNIVERSALNA by kasko2go в AppStore или Google Play, установите на смартфон и запустите.

  • Шаг 2. Пройдите регистрацию: заполните небольшую анкету, загрузите фото авто и документов (гражданский паспорт, техпаспорт, ИНН, водительское удостоверение).

  • Шаг 3. Выберите опции — ремонт на гарантийном или партнерском СТО, расчет с учетом или без учета износа, личный инспектор, оплата услуг эвакуатора и пр.;

  • Шаг 4. Оплатите первый месяц страховой защиты.

  • Шаг 5. При желании помимо КАСКО оформите автогражданку онлайн.

На заметку: скидка за аккуратное вождение начисляется раз в месяц и рассчитывается с учетом телематических данных, которые собираются и анализируются приложением.

Как оформить е-ОСАГО

Автогражданку можно было приобрести удаленно еще задолго до эпидемии COVID-19. Электронный полис был внедрен в феврале 2018 г., а в марте 2019 г. его статус был закреплен в украинских ПДД.

Для оформления электронной автоцивилки следует выполнить 5 шагов:

  • Шаг 1. Зайти на сайт страховой компании, перейти на страницу ОСАГО и нажать «купить онлайн».

  • Шаг 2. Выбрать тип транспортного средства, объем двигателя и город, в котором вы проживаете. При необходимости увеличить лимит ответственности и нажать «оформить».

  • Шаг 3. Заполнить небольшую анкету, указав информацию о своем авто и себе. Выбрать дату начала действия договора. Нажать «Приобрести».

  • Шаг 4. Получить по e-mail оферту от страховщика и проверить наличие предложения в центральной базе данных МТСБУ. Если все в порядке, подтвердить заказ предложенным способом и оплатить банковской картой.

  • Шаг 5. Получить полис в формате PDF по электронной почте. На следующий день проверить его действительность в базе МТСБУ.

На заметку: «виртуальный» документ в формате PDF можно смело использовать вместо бумажного сертификата, демонстрируя его сотрудникам полиции с экрана смартфона.


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