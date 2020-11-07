Как удаленно застраховать личное авто: пошаговая инструкция

Страховые компании делают все возможное, чтобы сохранить и приумножить клиентов в условиях пандемии. Одна из действенных мер — тотальный перевод сферы автострахования в онлайн-режим. Сегодня водителю не нужно ездить с документами в офис страховщика, общаться с менеджерами и предоставлять авто на осмотр. Для оформления полисов КАСКО и ОСАГО достаточно просто зайти на сайт или скачать и загрузить приложение со своего смартфона.
До последнего времени договоры добровольного автострахования можно было оформить только в офисах страховщиков. На сайтах иногда встречалось словосочетание «КАСКО онлайн», которое, в большинстве случаев, означало возможность заказать обратный звонок сотрудника компании для предварительного расчета стоимости страховки.
После локдауна стали появляться единичные предложения застраховать авто удаленно. В числе новаторов — СК «Универсальная» с мобильным сервисом UNIVERSALNA by kasko2go. Компания разработала специальное приложение для iOS и Android, с помощью которого водители могут приобрести страховку с помесячной разбивкой платежа, выбрать набор опций и сэкономить до 50% благодаря скидкам за небольшой пробег и аккуратное вождение.
Шаг 1. Скачайте приложение UNIVERSALNA by kasko2go в AppStore или Google Play, установите на смартфон и запустите.
Шаг 2. Пройдите регистрацию: заполните небольшую анкету, загрузите фото авто и документов (гражданский паспорт, техпаспорт, ИНН, водительское удостоверение).
Шаг 3. Выберите опции — ремонт на гарантийном или партнерском СТО, расчет с учетом или без учета износа, личный инспектор, оплата услуг эвакуатора и пр.;
Шаг 4. Оплатите первый месяц страховой защиты.
Шаг 5. При желании помимо КАСКО оформите автогражданку онлайн.
На заметку: скидка за аккуратное вождение начисляется раз в месяц и рассчитывается с учетом телематических данных, которые собираются и анализируются приложением.
Автогражданку можно было приобрести удаленно еще задолго до эпидемии COVID-19. Электронный полис был внедрен в феврале 2018 г., а в марте 2019 г. его статус был закреплен в украинских ПДД.
Для оформления электронной автоцивилки следует выполнить 5 шагов:
Шаг 1. Зайти на сайт страховой компании, перейти на страницу ОСАГО и нажать «купить онлайн».
Шаг 2. Выбрать тип транспортного средства, объем двигателя и город, в котором вы проживаете. При необходимости увеличить лимит ответственности и нажать «оформить».
Шаг 3. Заполнить небольшую анкету, указав информацию о своем авто и себе. Выбрать дату начала действия договора. Нажать «Приобрести».
Шаг 4. Получить по e-mail оферту от страховщика и проверить наличие предложения в центральной базе данных МТСБУ. Если все в порядке, подтвердить заказ предложенным способом и оплатить банковской картой.
Шаг 5. Получить полис в формате PDF по электронной почте. На следующий день проверить его действительность в базе МТСБУ.
На заметку: «виртуальный» документ в формате PDF можно смело использовать вместо бумажного сертификата, демонстрируя его сотрудникам полиции с экрана смартфона.
Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг