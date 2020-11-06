11:30 06.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус
100247455:labazovych

Венгрия заявила, что получит российскую вакцину от коронавируса

В декабре Венгрия начнет ввоз небольших партий российской вакцины против COVID-19. Об этом заявил глава венгерской дипломатии Петер Сийярто. Об этом он сказал в четверг после видеоинтервью с министром здравоохранения России.

Венгрия заявила, что получит российскую вакцину от коронавируса

- Нам удалось достичь важной договоренности. Мы договорились, что Россия начнет поставлять небольшие количества вакцины в Венгрию в декабре, чтобы мы могли провести клинические испытания, протестировать вакцину и завершить все этапы сертификации здесь, - сказал Петер Сийярто, который находится на карантине после заражения коронавирусом.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.

Как добавил министр, во второй-третьей неделе января российская сторона может начать пересылку больших объемов вакцины. Он объявил, что главные врачи обеих стран в пятницу примут участие в видеоконференции по сертификации вакцин.

Он добавил, что было бы хорошо, если бы вакцину можно было не только поставлять в Венгрию из России, но и производить внутри страны. Петер Сижьярто подчеркнул, что "Россия делает большие успехи в исследованиях вакцины и препаратов для ее производства".

Ранее мы сообщали, что российская вакцина от коронавируса уже появилась и в Украине.


Поделиться

Читайте также:
 
В ОРДО судили известного блогера за посты в социальных сетях На Донбассе снова стреляют: перемирия как и не было, снова то же самое, что и последние шесть лет Решающий штат США приостановил подсчет голосов: там дают 16 голосов выборщиков Свободная экономическая зона: у Зеленского предложили ввести ее и на Западной Украине
Проишествия
  • 18:48 Дымовухи и перекрытый центр: активисты требует рассмотрение закона о "евробляхах"
  • 18:22 Лос-Анджелес протестует в ожидании итогов президентской гонки: уже более 40 задержанных
  • 14:34 В Украине накрыли транснациональную группировку торговлей людьми
  • 11:35 Массовое убийство участников АТО под Житомиром: расследование окончено
  • 10:30 Уже пять погибших и десятки раненых: последние данные по теракту в Вене
  • 13:42 2 миллиона пострадавших: Тайфун на Филиппинах нанес сокрушительный удар
  • 17:52 Ужасное ДТП на Крещатике: двое погибших, несколько раненых (ВИДЕО)
  • 17:01 Сильное землетрясение в Эгейском море: в Турции есть жертвы
  • 11:24 Шокирующие подробности о террористе, который вчера убил 3 человек в Ницце
  • 10:03 Перемирие на Донбассе сорвано: противник убил двух украинских военных
  • 16:32 Украина забирает свое: беспилотник нанес удар по "милиции ДНР"
  • 11:10 Террористическая атака во Франции: есть погибшие и раненые
  • 07:21 В ОРЛО ищут "добровольцев" для войны в Нагорном Карабахе: за идею туда точно никто не поедет
  • 11:32 Лукашенковский беспредел: силовики в Беларуси ворвались в квартиру граждан
  • 11:12 В понедельник в Нагорном Карабахе должно было начаться гуманитарное перемирие: его уже нарушили
  • 16:01 Никакого уважения к героям: правоохранители задержали хулигана помочившегося на аллее Небесной сотни
  • 15:45 Смертельное ДТП с участием Ефремова: актеру сократили срок

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    Оголоша
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив