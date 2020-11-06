Венгрия заявила, что получит российскую вакцину от коронавируса

- Нам удалось достичь важной договоренности. Мы договорились, что Россия начнет поставлять небольшие количества вакцины в Венгрию в декабре, чтобы мы могли провести клинические испытания, протестировать вакцину и завершить все этапы сертификации здесь, - сказал Петер Сийярто, который находится на карантине после заражения коронавирусом.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.

Как добавил министр, во второй-третьей неделе января российская сторона может начать пересылку больших объемов вакцины. Он объявил, что главные врачи обеих стран в пятницу примут участие в видеоконференции по сертификации вакцин.

Он добавил, что было бы хорошо, если бы вакцину можно было не только поставлять в Венгрию из России, но и производить внутри страны. Петер Сижьярто подчеркнул, что "Россия делает большие успехи в исследованиях вакцины и препаратов для ее производства".

Ранее мы сообщали, что российская вакцина от коронавируса уже появилась и в Украине.