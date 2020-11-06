Туда не стоит ходить - эксперт рассказал, где больше всего шансов заразиться COVID-19 в Украине

Каждый день приносит в Украине новые рекорды коронавирусной инфекции, а власти рассматривают все новые и новые варианты карантинных ограничений.
Бывший главный государственный санитарный врач Святослав Протас, который изучил данные Японии по распространению коронавирусной инфекции, рассказал, в каких местах в Украине существует самый большой шанс заразиться ковидом.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на канал 24.
"Самый большой риск - 30% - инфицирования COVID-19 происходит в медицинских учреждениях. 20% - это социальные учреждения с постоянным пребыванием людей, то есть половина случаев происходит в тех заведениях, которые работают постоянно и их работу остановить нельзя", - сказал он.
В тоже время он отметил, что есть шанс заразиться также и торгово-развлекательны центрах, однако более реальный шанс заболеть на работу, ведь туда люди ходят пять раз в неделю, а в ТРЦ только на выходных. Поэтому он не видит смысла закрывать ТРЦ.
Ранее мы сообщали, что украинцев будут штрафовать за игнорирования ношения масок.
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