Туда не стоит ходить - эксперт рассказал, где больше всего шансов заразиться COVID-19 в Украине

Бывший главный государственный санитарный врач Святослав Протас, который изучил данные Японии по распространению коронавирусной инфекции, рассказал, в каких местах в Украине существует самый большой шанс заразиться ковидом.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на канал 24.

"Самый большой риск - 30% - инфицирования COVID-19 происходит в медицинских учреждениях. 20% - это социальные учреждения с постоянным пребыванием людей, то есть половина случаев происходит в тех заведениях, которые работают постоянно и их работу остановить нельзя", - сказал он.

В тоже время он отметил, что есть шанс заразиться также и торгово-развлекательны центрах, однако более реальный шанс заболеть на работу, ведь туда люди ходят пять раз в неделю, а в ТРЦ только на выходных. Поэтому он не видит смысла закрывать ТРЦ.

Ранее мы сообщали, что украинцев будут штрафовать за игнорирования ношения масок.