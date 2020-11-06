12:43 06.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Собаку в мэры: в Кентуки жители одного из городов избрали главой города французского бульдога

Пока американцы в нетерпении ждут, когда станет известно имя будущего президента США, жители города Рэббит-Хэш в штате Кентукки определились с выбором местного лидера. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на NBC News.

Собаку в мэры: в Кентуки жители одного из городов избрали главой города французского бульдога

Отныне новым мэром города является французский бульдог по кличке Уилбур Бист.

Стоит отметить, что за бульдога проголосовало рекордное для города число избирателей - 13 143. Псу удалось обойти двух своих оппонентов, бигля по кличке Джек Рэббит и ретривера Поппи. Правда, конкуренты бульдога по предвыборной гонке смогут остаться в политике: им достанутся должности послов города.

Разумеется, реальной политической власти у французского бульдога не будет. Традиция выбирать собак на роль мэра (реальная должность которого в маленьком городке и вовсе не существует) ведет свое начало с 1998 года. Выборы помогают привлечь деньги для местного исторического общества: каждый, кто хотел бы отдать свой голос, платит 1 доллар.

Как стало известно ранее, глава правительства Великобритании Борис Джонсон в четверг, 12 декабря, явился на избирательный участок с псом. Премьер ;привел джек-рассела на красном поводке.


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