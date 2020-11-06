12:02 06.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Ходаковский угрожает Украине обстрелами: нужно ответить, чтоб больше не стреляли

Бывший командир так называемой ДНР Александр Ходаковский в очередной раз отметился провокационным постом в своем телеграм канале.

Ходаковский угрожает Украине обстрелами: нужно ответить, чтоб больше не стреляли

Он написал, что украинские военные масштабно обстреливают позиции боевиков, при этом он отметил, что уже есть погибшие со стороны "республики". Также он заявил, что необходимо нанести ответный удар по украинским военным, чтобы те больше не открывали огонь.

Об этом пишет УРА-Информ.

По словам Ходаковского, в течении 13 минут с украинские военные выпустили двадцать два выстрела из СПГ, семь восемьдесят вторых мин, два выстрела из гранатомета.

"У меня один вопрос: если мы знаем, что Украина воевать полномасштабно не будет, - то почему бы не ответить так, чтобы желание нас обстреливать пропало надолго? А если своей реакцией мы боимся подтолкнуть Украину к переходу в наступление, полагая, что Украина только и ждёт повода, то тогда мы не очень умны: кто ищет только повод - тот его найдёт", - написал боевик.

Ранее мы сообщали, что возле Донецка утром, шестого ноября, было слышно большое количество взрывов.


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