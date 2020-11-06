Эксперт назвал самый эффективный способ остановить пандемию: это точно поможет

Одним из вариантов, который могут ввести уже в ближайшее время называют карантин "выходного дня", когда в три дня в неделю будут закрыты рестораны, кафе и другие подобные заведения. В эти дни они будут работать только на вынос. В тоже время врач-инфекционист Юрий Степановский считает, что карантин "выходного дня" может не сработать, ведь все зависит от того, как эти меры будут выполнять. По переполненных маршрутках видно, что многие не придерживаются правил.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Врач отметил, что самым эффективным способом остановить развитие пандемии в стране является полный локдаун, который также вводят многие страны Европы.

"Сейчас каждый раз увеличивается количество инфицированных, и их количество намного больше официальной статистики. Что касается общего локдауна, к которому вернулись некоторые страны Европы, это было бы самым эффективным путем разрыва передачи вируса, но на это влияет очень много показателей", — сказал он.

Ранее мы сообщали, что в Украине могут закрыть все, кроме критической инфраструктуры.