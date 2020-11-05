Жители ОРДО жалуются: пограничники РФ считают нас украинцами, могут паспорт "ДНР" порвать

Дончане отмечают, что пограничники РФ действую иногда очень агрессивно и считают жителей "ДНР" гражданами Украины. Местные жители рекомендуют прятать паспорта так называемой "ДНР" или по возможности их вообще не брать при поездке в Российскую Федерацию.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Один из участников дискуссии отмечает, что "паспорта ДНР" и вовсе могут порвать прямо на границе.

"На кого нарвешься… Мне россияне неоднократно предъявляли еще до войны, то я на себя не похожа, то цвет волос не тот. И порвать могут, и забрать", — пишет доначанен в социальной сети.

Информацию о том, что пограничники Российской Федерации ставятся к жителям ОРДО, как к украинцам подтверждают и перевозчики, занимающиеся доставкой граждан из ОРДО в Россию и обратно.

"РоссиянеВВ — это понятно, потому что вы гражданка Украины, а неВВ РФ и для них являетесь иностранцем. Все действуют согласно протоколов", - написал перевозчик.

Ранее мы сообщали, что жители "ДНР" не видят будущего в "республике".